القاهرة ـ ناهد إمام

فازت وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر في استفتاء الشخصية النسائية الأكثر تأثيرا في عام 2016، والذي أجرته قناة دريم، على مدار الأسبوع الماضي حيث حصلت على نحو 45% من الأصوات، وجاءت مايا مرسي، أمين المجلس القومي للمرأة في المركز الثاني حيث حصلت على 24% من الأصوات، يليها غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بنسبة 11% من الأصوات، ثم الدكتورة أمنة نصير، بنسبة 10% من الأصوات، وجاءت الفنانة إسعاد يونس في المركز الاخير بنسبة 9% من الأصوات.

ومن ناحية اخرى زارت الدكتورة سحر نصر، ورئيس مجلس أمناء مصر الخير، الدكتور علي جمعة وأمين الصندوق الاجتماعي للتنمية، نيفين جامع ومحافظ الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي مزرعة حيوانية ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي دعمتها الوزارة، لتوفير فرص عمل للشباب.