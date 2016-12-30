القاهرة ـ ناهد إمام

أكد رئيس شعبة القصابين بغرفة تجارة القاهرة محمد وهبه، أن أسعار اللحوم لم تشهد أي زيادة حاليا، بعد انتشار شائعات حول ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز لتسجل 130 جنيها، مشيرا إلى استقرار الأسواق في الوقت الحالي، مع حدوث توازن في حركة البيع.

وأضاف«، أن أسعار الكندوز تبدأ من 100 جنيه والضاني 120 جنيها لأغلى كيلو، واللحوم السوداني سجلت 75 جنيها حاليا بعد ارتفاع سعر الدولار، وأنواع اللحوم المجمدة الموجودة في السوق حاليا سعرها 65 جنيها.

من ناحية اخرى كشف رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد تراجع أسعار «الكتاكيت» الخاصة بمزارع الدواجن بقيمة 2.5 جنيه لكل كتكوت، بعد أن كان يباع بـ4.5 جنيهات وصل سعره حاليا إلى 2 جنيه فقط، بل انخفض إلى 1.5 جنيه في بعض المناطق، مشيرا إلى أن تراجع الطلب على شراء الكتاكيت والاستثمار في الدواجن جراء وصول سعر طن العلف إلى 6600 جنيه ويتم توصيله لأصحاب المزارع في الصعيد بـ7 آلاف جنيه.

كما، إن أسعار الدواجن تراجعت نصف جنيه للكيلو لتباع الفراخ البيضاء بسعر 18.5 جنيها حاليا في الأسواق والفراخ البلدي من 21 إلى 23 جنيها بحسب المنطقة، لافتا إلى أن سعر كرتونة البيض يصل للمستهلك حاليا بسعر 30 جنيها.