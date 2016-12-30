القاهرة - خديجة حمودة

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين امس القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمتان السورية والليبية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع بوتين واتفق خلاله الجانبان على تعزيز العمل للتوصل الى تسويات سياسية للأزمات القائمة واستمرار التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين خلال المرحلة المقبلة حول سبل مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع المتغيرة في المنطقة والعالم.

وأضاف يوسف أن السيسي أعرب خلال الاتصال عن خالص العزاء والمواساة للرئيس بوتين ولأسر الضحايا في حادث تحطم الطائرة العسكرية الروسية الأسبوع الماضي.

وذكر المتحدث الرسمي أن بوتين أشار الى «تميز» العلاقات المصرية - الروسية على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدا أهمية تطوير التعاون المشترك في المجالات المختلفة «والذي يكتسب أهمية مضاعفة خلال المرحلة الحالية بالنظر الى التحديات التي تواجه البلدين».

وأكد بوتين في هذا الاطار عزم روسيا استئناف رحلات الطيران المنتظمة بين القاهرة وموسكو في القريب العاجل.

الى ذلك، أكدت وزارة الخارجية المصرية أن المبادئ التي طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإحياء عملية السلام تنسجم في معظم جوانبها مع التوافق الدولي والرؤية المصرية، ولكن تظل العبرة دائما بإرادة التنفيذ.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تعليقا على إلقاء كيري لبيانه الليلة الماضية، امس: إن الرؤية التي طرحها وزير خارجية الولايات المتحدة سوف تحتاج بطبيعة الحال الى دراسة وتقييم شامل، كاشفا عن أن الوزير كيري قد تحدث بشأن جوانب متعددة من تلك الرؤية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الأشهر الأخيرة في إطار تواصله مع الأطراف الدولية والإقليمية الرئيسية.

وشدد المتحدث على أن إعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحتاج لجهد كبير خلال المرحلة القادمة، وأن مصر تقف على استعداد دائم للمشاركة في هذا الجهد ورعايته مع شركائها الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الإدارة الأميركية الجديدة، وبالتواصل المباشر مع طرفي النزاع، استنادا إلى ما لديها من خبرة وتجربة تاريخية تتسم بالشمولية والواقعية على النحو الذي ورد في الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2016.