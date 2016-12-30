وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه أمس برئاسة م.شريف إسماعيل على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل 2016 وقرر إحالتها إلى مجلس النواب طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

وجاءت هذه الموافقة بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وكانت الحكومة المصرية تلقت عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقا لنصوص الدستور.