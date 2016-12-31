القاهرة - ناهد إمام

قرر البنك المركزي إبقاء سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة بلا تغيير عند 15.75%، وإبقاء سعر فائدة الودائع لليلة واحدة من دون تغيير عند 14.75%.

الى ذلك، شهد سعر الدولار في البنوك العامة والخاصة تراجعا بشكل ملحوظ ليسجل 19.30 جنيها للبيع، كما تراجع بشكل طفيف في السوق السوداء مسجلا 19.80 جنيها للبيع، حيث سجل في البنك اﻷهلي اليوناني 19.30 جنيها للبيع و18.75 جنيها للشراء، وسجل في البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.25 جنيها للبيع، والشراء 18 جنيها.

فيما سجل سعر صرف الدينار 58.80 جنيها للشراء و59.13 جنيها للبيع، في حين بلغ سعر تحويل الدينار 58.80 جنيها للشراء و59.13 جنيها للبيع.