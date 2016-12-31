القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن وناهد إمام

تحت حالة غير مسبوقة من الجدل القانوني والسياسي والبرلماني، اعلنت لجان الشؤون العربية والعلاقات الخارجية والأمن القومي والتشريعية والنقل في مجلس النواب حالة الاستنفار القصوى استعدادا لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية- السعودية التي توجب تسليم جزيرتي تيران وصنافير الى السعودية، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الاستعداد بقوتها القانونية والسياسية الضاربة لمواجهه البرلمان بالمستندات والوثائق التي تربو على 3 آلاف وثيقة صحة وجهة نظرها في توقيع الاتفاقية، بينما انتشرت حالة من الارتباك الشديد بأروقة السلطة القضائية على صعيد القضاء الإداري في مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا التي مازالت تدرس الملف في ضوء القضايا المرفوعة ضد الحكومة والرافضة للاتفاقية، وسط أنباء عن احتمالية حفظ القضايا بعد إعلان الحكومة إحالتها بصورة مفاجئة إلى البرلمان دون انتظار للأحكام القضائية، خاصة ان احدها محجوز للحكم في يناير المقبل.

وفيما اعلن ائتلاف دعم مصر والكتل البرلمانية لأحزاب المصريين الأحرار وحماة الوطن ومستقل وطن والوفد وقوفهم الى جانب الحكومة في قرارها، أعلن تكتل 25/30 معارضته للقرار.

من جهته، توقع الخبير الدستوري صلاح فوزي وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تحقيق واحدة من 5 مسارات متوقعة، الأولي موافقة البرلمان على الاتفاقية قبيل صدور الحكم القضائي النهائي وفي حالة الموافقة يتم رفعها الى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليها او الرفض، وهنا تصبح الاتفاقية باطلة، والمسار الثالث هو تأجيل البرلمان للمناقشة إلى أن يصدر القضاء حكمه النهائي أو إجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية وفقا للدستور، اذا صنف البرلمان الاتفاقية بانها تتعلق بالسيادة ويتطلب إحالتها للاستفتاء.

صادرات الفراولة للكويت

من جهة اخرى، أعلن وزير التجارة والصناعة م.طارق قابيل موافقة الكويت على إلغاء الاشتراطات التي سبق أن فرضتها على صادرات الفراولة المصرية إلى السوق الكويتية مع التزام مصر باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان جودة وسلامة السلع الزراعية المصدرة إلى السوق الكويتية.

رفات طاقم الطائرة المنكوبة

هذا، وقد عادت ذاكرة الأحزان إلى أسر ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة التي سقطت في مياه البحر المتوسط في مايو الماضي، حيث يتم اليوم السبت تسليم رفات طاقم الطائرة، وقال أسامة عبدالباسط نقيب الضيافة الجوية إنه سيتم إنهاء إجراءات استخراج ودفن الرفات من مشرحة زينهم، كما ستقام صلاة الجنازة عليهم بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة وذلك على كل من «ميرفت زكريا وعاطف لطفي وسمر عز»، كما ستقام صلاة الجنازة على رفات الشهيدة يارا هاني بكنيسة العذراء بمدينة نصر، وتقام للشهيد الطيار محمد شقير بالبدرشين، والطيار محمد ممدوح في مسجد الصديق بمساكن شيراتون.

كما تقرر تسليم رفات شهداء الطائرة المنكوبة من الركاب غدا الأحد من مشرحة زينهم إلى ذويهم المصريين والأجانب والعرب.