القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قبل 24 ساعة من انتهاء العام الحالي وجهت السلطات الأمنية واحدة من اكبر ضرباتها الأمنية ضد عصابات الإرهاب بالقبض على 5 عناصر من المعتنقين للأفكار الداعشية لتكتشف أن الخلية تضم 15 آخرين غالبيتهم من الطلبة الذين اتخذوا من مدينة العاشر من رمضان وكرا للاختباء وتصنيع المتفجرات إضافة إلى وكر اخر في الدقهلية وجار ضبط الباقي بحسب مصادر امنيه رفيعة.

وقالت مصادر امنيه لـ «الأنباء» انه تم تنفيذ خطة امنية شاركت فيها جميع أجهزة الوزارة بدأ تنفيذها بالقبض على الخلية الإرهابية التي كانت تخطط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية تزامنا مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة وإفساد فرحة المصريين.

وأضافت أن الخطة تقوم على تكثيف التواجد الأمني أمام المنشآت الحيوية والمهمة والدفع بسيارات الدفع الرباعي الحديثة المزودة بالأجهزة التكنولوجية المتطورة التي تمكن القوات من التواصل معا وتضم فرق التأمين رجال العمليات الخاصة والقوات القتالية مزودين بالأسلحة الحديثة.

وأضافت أن الخطة تتضمن وجود رجال البحث الجنائي والشرطة السرية والأمن الوطني في محيط الكنائس والمنشآت والمتنزهات العامة ولن يشعر بها المواطن الا في حالة حدوث ما يتطلب تدخلهم.