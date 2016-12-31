القاهرة - ناهد إمام

اختتمت وزيرة التعاون الدولي، د.سحر نصر زيارتها إلى محافظة الوادي الجديد، بحضور رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ومفتي الجمهورية السابق، د.على جمعة، وقامت الوزيرة، بزيارة قرية ناصر الثورة، حيث وضعت حجر أساس مشروع الصرف الصحي بالقرية، ضمن إنشاء شبكات الصرف الصحي في 5 قرى بالمحافظة، والتي ساهمت الوزارة في توفير تمويل لهم بقيمة 15 مليون جنيه.

وزارت الوزيرة، قرية الخرطوم، حيث استقبلها أهالي القرية بالخيول والزغاريد، معربين عن فرحتهم بزيارة أول وزير لهذه القرية، والتي تعد من افقر قرى المحافظة، التي صنفت ضمن القرى الأكثر فقرا في مصر، وتعانى من عدم وجود شبكة صرف صحي ومياه للشرب.

وحرصت الوزيرة على زيارة عدد من المنازل بالقرية، والاستماع إلى مطالب أهالي القرية، والذين أوضحوا أنها تعاني من عدم وجود صرف صحي بها، ويقوم كل منزل بعمل طرنشات خارج المنزل بالشوارع وهي تهدد حياة الأطفال لأن معظمها مفتوح وغير مغطى، وفي الغالب تمتلئ وتصب في الشوارع وتصل للمنازل، مما قد يؤدي الي تهدم هذه المنازل المبنية كلها من الطوب اللبن.

وحرصت السيدات، على اطلاع الوزيرة على مشروع صناعة الخبز بالطريقة اليدوية، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة على أن من ضمن أولوياتها دعم توفير الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجا، مشيرة إلى حرصها على زيادة المشروعات التي توفر فرص عمل للمرأة بهذه القرية، ومنها تربية الماشية.

والتقت الوزيرة، مع نعيمة عوض، والتي تعد أكبر معمرة حيث يتجاوز سنها 120 عاما، وتحدثت معها حول ابرز احتياجاتها، وقامت الوزيرة بتسليمها وعدد من سيدات القرية، عددا من المساعدات الممولة من الوزارة بالتنسيق مع بنك الطعام.

وعقب ذلك، قام محافظ الوادي الجديد، باصطحاب الوزيرة لمشاهدة طريقة تجفيف الليمون في الصحراء على اشاعة الشمس، والتي تستغرق نحو شهر، ويتم تصدير هذا الليمون إلى الخارج.

واختتمت الوزيرة، زيارتها إلى مدينة الخارجة، بزيارة خط الإنتاج بمجمع التمور، والذي ساهمت الوزارة في دعمه بقيمة 10 ملايين جنيه، حيث تفقدت الوزيرة مراحل إنتاج التمور وتصنيعه وخطوط إنتاج دبس البلح حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع حوالى 5000 طن كل عام وفى الموسم الواحد يتم تصنيع 1500 طن خلال موسم الحصاد حيث يتكون المجمع من مصنعين الأول لتصنيع وتعبئة البلح والمصنع الثاني هو مصنع عسل البلح، ويضم المشروع معرض لبيع هذه المنتجات.

واستمعت الوزيرة، إلى عدة مقترحات لتطوير العمل بمجمع التمور، ومنها دعمه بألواح طاقة شمسية بهدف توفير الطاقة والنفقات داخل المجمع وماكينات تغليف حديثة حيث يخضع المجمع لمرحلة تطوير وتوسعة للمخازن الموجودة ودعم المجمع بسيارات وآلات ضمن خطة النهوض بمراحل التصنيع بالوادي الجديد ودعم تصدير المنتج للخارج.