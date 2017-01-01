إعداد: مجدي عبدالرحمن وناهد إمام

تحقيق: يمثل أصحاب شركة شبكة العمل الدولية والاستثمار السياحي أمام النيابة العامة بقرار من جهاز حماية المستهلك لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر من الجهاز بإلزامها برد قيمة تعاقد لأحد عملاء الـ «تايم شير» بعد ان ماطلت الشركة في تنفيذ التزاماتها بمنح الشاكي الليالي السياحية.

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بلا خسائر: وقع عقاران في الاسكندرية خاليان من السكان ولم تسجل اي حالة لخسائر بشرية في الأرواح وذلك بشارع عمر مكرم وتبين ان العقارين بناء قديم بنظام أسقف خشبية وحوائط حاملة.

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نقل الأرز: بدأ امس تنفيذ قرار اللواء محمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي يحظر تداول ونقل الأرز للمحافظات الحدودية إلا عن طريق إصدار تصاريح من مديريات التموين المختصة للقائمين بنقل الأرز لتلك المحافظات واعتبار نقل الأرز دون تصريح بمنزلة عملية تهريب.

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امتحانات الأزهر: وسط اجراءات امنية مشددة بدأت امس أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر بمختلف فروعها بالجمهورية ويؤديها نحو نصف مليون طالب وطالبة واستعانت الجامعة بوزارة الداخلية لتأمين الكنترولات المركزية.

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نجاح: نجحت وزارة الداخلية في القبض على كاتب العبارات التهديدية المسيئة بكنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط الجديدة الأسبوع الماضي وذلك بعد تفريغ كاميرات المراقبة وكان المتهم قد تسلل فجرا إلى الكنيسة وكتب عبارة «هتموتوا يا مسيحيين» على أرض الكنيسة.

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قوافل: انضمت وزارة الأوقاف اعتبار من امس لقوافل ومنافذ بيع السلع المخفضة للمواطنين وبصورة تنافسية غير مسبوقة مع المنافذ الحكومية الاخرى خاصة اسعار اللحوم التي عرضتها بسعر 47 جنيها للكيلو بينما تباع الحوم في المنافذ الاخرى بسعر 75 جنيها بعد قرار الحكومة برفع اسعارها التي كانت لا تتجاوز 60 جنيها.

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تمويل: كشف تقرير حديث ان وزارة التعاون الدولي تستهدف توفير تمويلات بإجمالي 3.3 مليارات دولار ضمن خطتها للعام المقبل لتنفيذ مشروعات تطوير قطاع النقل وشبكات الطرق، وتضمنت بيانات التقرير مشروعين من المقرر تمويلهما من الصين بإجمالي 1.9 مليار دولار، الأول قطار كهربائي العاشر من رمضان بلبيس بتكلفة 1.2 مليار دولار وتستفيد منه محافظات القاهرة والسويس والإسماعيلية، والثاني مشروع تشغيل وصيانة محطة متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية بـ 680 مليون دولار.