تعاطف: يتردد أن 3 وزراء في الحكومة أبدوا تعاطفهم مع الغلابة من الفقراء ومحدودي الدخل في آخر اجتماع للحكومة وقالوا إن بعض المواطنين مش قادرين يصرفوا على اسرهم لغلاء الأسعار ولابد من زيادة مواردهم.. ولكن وزيرا مزنوقا رد قائلا: «أجيب منين؟».

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تحفظ: حالة تحفظ من بعض رجال الأعمال الكبار بعد ان تسربت لهم أنباء عن مشروع قانون يعده عدد من النواب في البرلمان يجبرهم على إيداع 5% من أرباحهم شهريا في صندوق خاص للصرف على مشروعات تنعش أوضاع غير القادرين فقط والسبب معروف!.

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مجهول: قاعات صغيرة في الفنادق او قاعات الوزارات تتحول في كثير من الأيام لقاعات اجتماعات الوزير المختص واللجنة البرلمانية المختصة عوضا عن ذهاب الوزير لمجلس النواب بنفسه..والسبب مجهول.

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عودة: نائب العذرية رجع يطيح تاني متجاهلا قرب إحالته للجنة القيم لمعاقبته على التصريح الشهير حيث اطلق العنان لتصريحات حملت العديد من ذلات اللسان ربما تكون سببا في حرمانه من حضور جلسات دور الانعقاد الحالي والبعض يتوقع انه لن يحضر ابدا.

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بدري: فاضل شهرين لحين صدور الحركة الجديدة، هذه هي المقولة الشهيرة التي يرددها الصحافيون لرؤساء التحرير في الصحف القومية بعد ملاحظة اكتفاء البعض منهم بإدارة العمل من منازلهم بعد أن اقتربت ساعة الصفر لإعلان الحركة الجديدة والمتوقعة في فبراير القادم.

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استقالة: وزير يفكر هذه المرة بجد في الاستقالة من منصبة قبل ان يطلب منه رسميا تقديمها حفاظا على ماء الوجه خاصة انه علم من مصادره في البرلمان ان اكثر من 400 نائب يطالبون برفعه من الخدمة لسقطاته الكثيرة.