نسف إمبراطورية المستشارين في الشركات القابضة والتابعة وتوفير الملايين لميزانية الدولة

القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات

في تصعيد جديد لأزمة تسعيرة الأدوية، أعلن رئيس لجنة الصحة البرلمانية د. محمد العماري تمسك اللجنة الكامل بعدم احداث أي زيادة على أسعار الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة وعدم تحريك أسعارها وإعلان الحكومة التعهد الكامل بتوفير الـ 146 صنفا المنقذة للحياة واستمرار لجان التسعير بوزارة الصحة بإعادة تسعير جميع المستحضرات طبقا للتسعير الواقعي ومعالجة التشوهات السعرية وفقا لبرنامج زمني من 3 شهور إلى 6 شهور.

وقال العماري إن اللجنة لم توافق ولم ترفض قرار الحكومة بالموافقة على الزيادات المقررة في أسعار الدواء حتى الآن حتى يتم العرض عليها، ومشددا على حتمية عدم تحريك الأسعار إلا بالتوافق بين وزارة الصحة والمنتجين منعا للممارسات الاحتكارية مع استمرار إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل من خلال دعم العلاج على نفقة الدولة بثلاثة مليارات جنيه من موازنة علاج غير القادرين وملياري جنيه من احتياطي الموازنة العامة للدولة والإسراع بتقديم قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

نسف إمبراطورية المستشارين

إلى ذلك، نسفت وزير قطاع الأعمال د.أشرف الشرقاوي امبراطورية المستشارين بالشركات القابضة والتابعة اعتبارا من اليوم أول أيام العام الجديد 2017 حيث اعلن في تقرير عاجل إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهاء امبراطورية المستشارين في الشركات نهائيا.

وقال في تقريره انه يتم حاليا إجراء حصر دقيق لإعدادهم وقيمة المبالغ التي كانوا يحصلون عليها بخلاف السيارات والمساعدين لهم واكد انه لن يبقى إلا من لا بديل لهم مثل خبير اكتواري كبير أو مستشار قانوني كبير وهؤلاء عددهم محدود جدا وقال انه لا يوجد مستشار واحد فوق الستين عاما في أي شركة لإتاحة الفرصة للأجيال الشابة في تولي المناصب القيادية.

كارت البنزين والسولار

من جهه اخرى، اعلنت الشركة المنفذة لمنظومة الكارت الذكي «كارت البنزين والسولار» اليوم الأحد طرح حملة إعلانية تعريفية ضخمة بطرق وأماكن الحصول على الكارت الذكي «كارت البنزين والسولار»، وتتضمن الحملة كل خطوات الحصول على الكارت الذكي «ومنها أن يقوم المواطن بإرسال «sms» على رقم تعلن عنه الشركة اليوم من خلال الحملة الإعلانية تتضمن هذه الرسالة رقم موتور السيارة والشاسية وإدارة المرور التابع لها المواطن ثم يتلقى المواطن على الفور رقم الكارت الخاصة به ومكان تواجده أو الحصول علية بطرقة «الديلفري» نظير اجر رمزي.

عبوة ناسفة بالعريش

الى ذلك، قالت مصادر أمنية إن ضابط شرطة برتبة نقيب ومجندا استشهدا امس وأصيب مجند آخر في انفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق في مدينة العريش، مضيفا ان العبوة فجرت بواسطة جهاز للتحكم عن بعد أثناء مرور سيارة شرطة مشاركة في عملية أمنية بالمدينة. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

اقتحام سيارة لمزلقان

كما لقي شخصان مصرعهما جراء اقتحام سيارة لمزلقان ألغيت بين قرية البليدة ومدينة العياط واصطدامها بقطار (القاهرة - أسيوط).

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه أثناء مرور قطار رقم 974 ركاب مميز (القاهرة - أسيوط) ما بين محطة البليدة والعياط على خط القاهرة ـ السد العالي اقتحمت السيارة رقم (7462 هـ. ر) مزلقان قرية العطف من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية الواقعة بين قرية البليدة ومدينة العياط.

شبكة الأعضاء البشرية

من جهة أخرى، أيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، امس القرار الصادر من النائب العام بمنع 33 متهماً بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كل حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.