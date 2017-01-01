القاهرة - ناهد إمام

أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.أشرف العربي أنه مع ظهور مؤشرات الربع الثاني من العام المالي (2016 - 2017) ستتم إعادة النظر في مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، نظرا للتغيرات الاقتصادية، التي طرأت مؤخرا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها، بحلول فبراير المقبل، ومنها معدلات النمو والاستثمار والتضخم والبطالة والأهداف الكلية والعجز الكلي.



وأوضح العربي أن الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري غير مسبوقة وتصل إلى 147 مليار جنيه من إجمالي 570 مليارا استثمارات مستهدفة، والتي تعد ضعف الاستثمارات الحكومية التي خصصت في العام الماضي بقيمة 75 مليار جنيه.