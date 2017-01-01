القاهرة - ناهد إمام

شيعت، امس عقب صلاة الظهر جنازة جثامين طاقم طائرة باريس المنكوبة، من مسجد السيدة نفيسة.

وكانت «مصر للطيران» ونقابة الضيافة الجوية المصرية تسلمت صباح امس، رفات طاقم طائرتها رقم MS804، التي سقطت في أعماق البحر المتوسط 19 مايو الماضي أثناء رحلة العودة من باريس إلى القاهرة، من مشرحة زينهم لذوي وأهالي الضحايا وذلك بحضور عدد من ممثلي الطيران المدني، وسيتم تسليم رفات باقي الركاب إلى ذويهم اليوم الأحد.

الى ذلك، انتهت عمليات ترميم الكنيسة البطرسية بنسبة 100% حيث سلمتها الشركة المنفذة لدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة امس قبل ساعات من إقامة أول صلاه فيها.

وقال م.تادرس سيدراك، أحد منفذي المشروع أن العمل انتهى تماما بعد تركيب سقف جديد، كما تم تزويد السقف بقاعدة خشبية وإضاءة متخفية تعطي للكنيسة الأثرية وإضافة نجف أثري كانت الكنيسة قد رفعته منذ فترة الى جانب ترميم الأعمدة الرخامية الأثرية، بالإضافة لإنشاء هيكل جديد للكنيسة مع معالجة المياه الجوفية التي رشحت أسفل الهيكل في مقر مدافن عائلة بطرس غالي التي تدفن موتاها بالكنيسة.