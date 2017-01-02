صدق القائد العام للقوات المسلحة والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي على تعيين العقيد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعي متحدثا عسكريا رسميا للقوات المسلحة، اعتبارا من 1/1/2017 خلفا للعميد محمد سمير عبدالعزيز غنيم الذي انتهت فترة خدمته المقررة في هذه الوظيفة من 1/7/2014 إلى 1/1/2017، وذلك في إطار النشرة العسكرية (يناير 2017) للترقي/ التجديد لضباط القوات المسلحة.



تخرج العقيد تامر الرفاعي في الكلية الحربية عام 1994 الدفعة 88 حربية، السلاح مخابرات حربية واستطلاع.



وسبق له الحصول على بكالوريوس العلوم العسكرية - الكلية الحربية، وعدد من الفرق التعليمية الحتمية بسلاح الاستطلاع، وفرقة القفز الأساسية بالمظلات وفرقة معلمي صاعقة راقية وفرقة معلمي رماية دبابات وماجستير علوم عسكرية - كلية القادة والأركان وعلى الدورة الدولية المتقدمة لتحليل المعلومات بجنوب أفريقيا وعلى الفرقة الأساسية لمحللي المعلومات باليونان، وعلى دورة التدريب النظري لحلف الناتو بهولندا.



وعلى دورة تحليل المعلومات لمكافحة الإرهاب من القيادة المركزية الأميركية ودورة تأهيل المراقبين العسكريين والتأهيل المدني ودبلومة إدارة عامة جامعة حلوان.