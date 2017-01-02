القاهرة - مجدي عبدالرحمن

كشف الإحصاء النهائي للسياح الذين زاروا مصر خلال العام الماضي 2016 بحسب وزير السياحة يحيى راشد أن عدد السياح بلغ 5.3 ملايين سائح بنسبة انخفاض قدرها 40% مقارنة مع العام الماضي 2015 الذي زار فيه 9.3 ملايين سائح البلاد نتيجة الانحسار السياحي الذي شهدته مصر عقب سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش.

وتوقع راشد في تصريحات له مع الدقائق الأولى للعام الجديد عودة الحركة إلى معدلاتها الطبيعية في العام الجديد نتيجة الجهود التي تبذلها الوزارة وهيئة تنشيط السياحة والقطاع الخاص في جميع الأسواق المصدرة للسياحة المصرية، وكذلك الأسواق الناشئة.