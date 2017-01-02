ناهد إمام ـ عاطف رمضان

بدأت العملة الدولارية الأميركية تعاملاتها في السوق المصري في البنوك العامة والخاصة امس باستقرار كبير مع بداية العام الجديد مسجلة 19.30 جنيها نتيجة أيضا اجازات البنوك الرسمية امس.

وعلى صعيد السوق السوداء شهدت حركة ونشاطا طفيفا مسجلا 19.60 جنيها ومتوقعا زيادة النشاط الأيام القادمة مع عودة الطلب على الدولار وزيادة طلبات المستوردين على الدولار.

وسجل سعر البيع في البنك الأهلي اليوناني 19.30 جنيها والشراء 18.75 جنيها وسجل سعر البيع في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» 18.25 جنيها والشراء 18 جنيها، وبلغ سعر البيع في البنك الأهلي المصري 18.10 جنيها والشراء 18 جنيها، وفيما سجل سعر صرف الدينار أمام الجنيه المصري، 58.78 جنيها للشراء، و59.77 جنيها للبيع.



وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الدينار أمام الجنيه 58.78 جنيها للشراء و59.77 جنيها للبيع وفي الكويت، بلغ تحويل الالف جنيه الى مصر ما بين 16.750 دينارا و16.850 دينارا اما الألف جنيه كاش فبلغ 18.50 دينارا.