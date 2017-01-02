القاهرة - خديجة حمودة

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد بأشد وأقوى العبارات حادث إطلاق النار الذي وقع بمدينة إسطنبول التركية في الساعات الأولى من صباح امس والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتلي وجرحي، معربا عن تعازي مصر لذوي الضحايا.

وعبر المتحدث - في بيان صحافي - عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدد المتحدث باسم الخارجية التأكيد على الموقف المصري الثابت بضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الظاهرة البغيضة التي تهدد جميع شعوب العالم دون تفرقة بين دين أو عرق، داعيا إلى محاصرة التنظيمات الإرهابية التي تعبث بأمن الشعوب واستقرارها على نحو غير مسبوق.