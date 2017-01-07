أحبطت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني محاولة تسلل وهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية على عدد من نقاط التأمين في الساعات الأولى من صباح امس.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن مجموعة من العناصر التكفيرية حاولت فجر امس الهجوم على بعض من نقاط التأمين الثابتة التابعة للجيش الثالث الميداني بشكل متزامن، مستخدمة عددا من عربات الدفع الرباعي محملة بكميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة وعددا من الدراجات البخارية، مستخدمين الأسلحة الآلية وطلقات مختلفة الأعيرة.

ونتيجة لليقظة العالية وسرعة رد الفعل لعناصر إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثالث الميداني، تمكنت من إحباط الهجوم بعد تبادل لإطلاق النيران والتي أسفرت عن القضاء على 9 أفراد تكفيريين وإصابة 16 آخرين من القائمين بالهجوم، وتدمير عربتي دفع رباعي و4 دراجات بخارية والتحفظ على العديد من الأسلحة والذخائر والمعدات وأجهزه الاتصال اللاسلكية المستخدمة في الهجوم.

وتقوم عناصر إنفاذ القانون بمواصلة عمليات التمشيط والمداهمة ضد العناصر التكفيرية وتكثيف إجراءات الحماية والتأمين بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي.

من جهة أخرى، أصدر وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، قرارا بتشكيل لجنة عليا لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمصريين في الخارج وذلك في إطار إستراتيجية الدولة نحو تقديم أقصى أوجه الرعاية والدعم لأبناء الوطن بالخارج.

وقال بيان صادر للداخلية، إن اللجنة ستعمل على دراسة أساليب وإجراءات ونظم تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الجهات الشرطية للمصريين في الخارج، بما يحقق التيسير عليهم في الحصول على تلك الخدمات، بالإضافة الى المتابعة المستمرة لمستوى جودة تلك الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج.

وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها برئاسة اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، وبحضور السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، وممثلين عن جميع القطاعات الشرطية المختصة، حيث استعرضت اللجنة جميع الخدمات التي تقدمها أجهزة وزارة الداخلية للمصريين في الخارج وسبل تطويرها، وطرح رؤى وأفكار ومقترحات جديدة لدراستها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بما يحقق سهولة تلقي المصريين في الخارج لتلك الخدمات، اتساقا مع التوجه العام للدولة وحرصها على الاهتمام بهم، ودعم سبل ربطهم بوطنهم الأم.

وقد تقرر تواصل انعقاد اللجنة بصفة مستمرة، والإعلان عن استعدادها لدراسة كل الطلبات والشكاوى والمقترحات التي ترد من المصريين بالخارج لوزارة الخارجية، أو على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الاهتمام بأوضاع المصريين في الخارج، وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية، بما يحقق التيسير عليهم في هذا الشأن.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية الإفراج عن الناشط أحمد ماهر، أحد مؤسسي حركة السادس من أبريل، من أحد أقسام القاهرة الجديدة وذلك بعد أن أكمل مدة عقوبته بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بانتهاك قانون التظاهر، غير أنه يتعين على ماهر قضاء عقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات «مراقبة».

يذكر أنه تم إلقاء القبض على ماهر في نوفمبر 2013 أثناء وقفة احتجاجية ضد قانون يحظر التظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية.