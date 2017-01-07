قرار: حظر النشر في قضية الرشوة الكبرى حظي بتأييد كافة أطراف العملية السياسية المعتدلة ماعدا أولئك الذين يلعبون بالنار ويروجون للشائعات ولا عذر لأحد بعد ذلك.

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غاضب: وزير غاضب من بعض النواب ويفكر في احد حلين لا ثالث لهما إما استقالة مسببة وإما مقاطعة حضور اجتماعات اللجنة التي تقع في دائرة اختصاصه والاكتفاء بمندوبيه مع حضوره هو شخصيا للجلسات العامة.

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انتعاش: شخصية إدارية كبيرة في البرلمان تعيش حالة من الانتعاش بما انجزه خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها المسؤولية ومستمر حتى الآن بعد أن القى النواب في جلسة عامة قصائد شعر فيه لم يكن يتوقعها.

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خاوية: فائض كبير من اللحوم الحمراء تعود بها سيارات منافذ السلع المتنقلة المنتشرة في كل مكان بعد أن كانت تعود خاوية في نهاية كل يوم عمل منذ أن رفعت الحكومة السعر إلى 75 جنيها بدلا من 60 جنيها والسبب معروف والحل عند الحكومة طبعا فهل تتراجع؟

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تعنيف: شخصية سياسية تقف في خندق المعارضة للدولة وسقط بجدارة في اخر انتخابات رئاسية تلقى تعنيفا سريا من عدد من القيادات الناصرية التي ينتمي الى تيارها بعد حملات التحريض التي شنها مؤخرا ضد البرلمان والدولة وتحذره من الاستمرار في هذا المسلسل الباهت.