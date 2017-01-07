ناهد إمام ـ عاطف رمضان
ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك العامة والخاصة مع التوجهات بزيادة الطلب مسجلا 18.85 جنيها للبيع فيما بلغ في السوق السوداء 20.00 جنيها.
فقد سجل في بنك أبوظبي الإسلامي 18.75 جنيها للبيع و18.10 جنيها للشراء كما بلغ في البنك الأهلي الكويتي 18.30 جنيها للبيع و18.20 جنيها للشراء كما سجل في البنك الأهلي المصري 18.11 جنيها للبيع و17.86 جنيها للشراء.
فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي 58.30 جنيها للشراء و59.26 جنيها للبيع. وفي الكويت بلغ تحويل الألف جنيه في تداولات ظهر أمس 16.950 دينارا، فيما بلغ الألف جنيه كاش بـ 18 دينارا.