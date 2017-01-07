إعداد: ناهد إمام

ذهب عيار 14: أكد رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية رفيق عباسي أن تجربة طرح مشغولات ذهبية عيار 14 بالسوق المصري، تعتبر تجربة غير موفقة، ولم تحقق أي نجاح يذكر حتى الآن، وذلك لأن 80% من المستهلكين المصريين يفضلون عيار21.

وأضاف ان التجربة كانت محاولة من خالد حنفي وزير التموين السابق، لتنشيط حركة البيع بسوق الذهب بعد حالة الركود التي أصابته نتيجة الارتفاع الجنوني بسعر الذهب، لكنها «فشلت» بسبب الذوق العام للمستهلكين المصريين.

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تسوية 4 منازعات: أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير أنه تم النظر في 221 منازعة على اللجنة الوزارية لفض المنازعات من يونيو حتى نهاية ديسمبر بقيمة 16.7 مليار جنيه، و795 مليون دولار، وأيضا تمت تسوية 4 منازعات بقيمة 50 مليون جنيه من مركز تسوية المنازعات التابع للهيئة، مبينا ان لجان البت التابعة للهيئة خلال الـ 8 أشهر قامت بتخصيص 319 قطعة أرض بإجمالي 33 ألف فدان وبقيمة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه و339 مليون دولار الى جانب عرض 1303 فرص استثمارية على المستثمرين في مختلف القطاعات بالعديد من المحافظات.

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نشاط البورصة: حققت البورصة مكاسب ملحوظة حيث حقق رأس المال السوقي أرباحا بقيمة 13.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 614.755 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع والذي حقق خلاله المؤشر الرئيسي أعلى مستوى في تاريخه، حيث نجح مؤشر السوق الرئيسى EGX30 من الارتفاع 1.71% ليغلق عند 12824 نقطة.

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تمويل التنمية الزراعية: توقع وزارة التعاون الدولي على اتفاقية تمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد» بقيمة 70 مليون دولار خلال 2017، لتمويل برنامج التنمية الزراعية المتكاملة في محافظتي مرسى مطروح والوادي الجديد بقيمة 70 مليون دولار وقد ساهم صندوق «إيفاد» بتمويل حوالي 12 مشروعا في مصر حتى الآن، باستثمارات إجمالية بلغت حوالي 747 مليون دولار، استفاد منها حوالي مليون و100 ألف أسرة ريفية.

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مؤتمر للمصريين في الخارج: تنظم وزارة الهجرة وشؤون العاملين في الخارج المؤتمر السنوي للاتحاد العام للمصريين العاملين في الخارج الثلاثاء المقبل لمناقشة 5 محاور تشمل التأكيد على دعم المصريين في الخارج لقضايا الوطن السياسية، والعمل على ربط أبناء مصر في الخارج بالوطن الأم، والوقوف على حل بعض المعوقات أمام أبناء الوطن في الدول العربية، والعمل على حل مشاكل الهجرة غير الشرعية ومعالجة تأثيرها السلبي، وتحفيز أبناء الوطن في الخارج للمشاركة في الاستثمار والتنمية ومن المتوقع توقيع بروتوكول بين الاتحاد العام للمصريين في الخارج وبين اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا.