القاهرة ـ ناهد إمام

فيما يطرح البنك المركزي اليوم نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 11.2 مليار جنيه، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما 6 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 5.2 مليارات جنيه لأجل 273 يوما، اعلن البنك الأهلي المصري، انه وفّر ومنح موافقات بقيمة 1.8 مليار دولار لعمليات استيرادية منذ تعويم الجنيه، وحتى الآن، تشمل فتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل، مؤكدا أن شبكة فروع البنك تعمل بكفاءة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

هذا، وقد ارتفع الدولار بكافة التعاملات بالبنوك ليسجل 19 جنيها في المتوسط للبيع و18.50 جنيها للشراء، فيما سجل الدينار الكويتي 58.92 جنيها للشراء و59.74 جنيها للبيع.