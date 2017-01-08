إعداد: مجدي عبدالرحمن

ذبح قبطي وزوجته: بعد أيام قليلة من ذبح مواطن قبطي في الإسكندرية، وقعت جريمة ذبح أخرى وسط استنكار شعبي واستنفار أمني، حيث تم العثور على مواطن قبطي وزوجته مذبوحين على فراشهما بمسكنهما في قرية طوخ دلكا التابعة لمركز تلا بالمنوفية، حيث كشفت المعاينة الأولية عن وجود طعنات كثيرة بأنحاء متفرقة من جسديهما.

***

العفو الرئاسي الثاني: أكد طارق الخولي عضو اللجنة المشكلة لفحص حالات الشباب المحبوسين، أن القائمة الثانية، التي انتهت اللجنة من إقرارها، ومن المقرر عرضها على مؤسسة الرئاسة قريبا، أغلبها من الشباب، مضيفا ان القائمة ضمت عددا من الصحافيين وأصحاب الرأي والنشر.

****

قمح جديد: 179 ألف طن من القمح حملتها ثلاث بواخر من روسيا وأوكرانيا ورومانيا هي «سي بور، جريوس، كامون فنتر» الى ميناء الاسكندرية، حيث أعلن المتحدث باسم هيئة ميناء الاسكندرية رضا الغندور انه تم تفريغ حمولات البواخر في صوامع الغلال بعد إنهاء الإجراءات الجمركية وفحصها والكشف عليها وبيان خلوها من الحشرات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لتبخيرها لإرسالها للمطاحن بالمحافظات الأخرى.

***

بوابات الكارت الذكي: رئيس الهيئة القومية للإنفاق اللواء طارق جمال الدين أعلن عن وصول أول دفعة من بوابات الكارت الذكي الجديدة المتعاقد عليها مع شركة تاليس الفرنسية قبل نهاية الشهر الجاري ليتم البدء في تركيبها بمحطات الخط الأول بدلا من البوابات القديمة الشهر القادم، وأشار الى التعاقد على تصنيع وتوريد 850 بوابة كارت ذكي للخطين الأول والثاني بقيمة حوالي 160 مليون جنيه لتحل محل البوابات القديمة الموجودة بالمحطات ويتم التوريد وتركيبها بالكامل في الخطين قبل نهاية العام الحالي.

***

«مولانا»: فيلم «مولانا» يواجه أكبر حركة انتقادات برلمانية ومطالب بوقف عرضه فورا ويقود الحملة النائب شكري الجندي وقال انه لا يجوز تشويه صورة الأئمة بأي طريقة أيا كانت وطالب بعرض نصوص الدراما الدينية على المؤسسات الدينية لتخضع لرقابة العقلاء مما يحبون الدين والوطن وليس لرقابة أصحاب الأهواء من المصالح الشخصية وإعلائها على صالح الدين والوطن.

***

قرعة تكميلية: أعلن م.طارق السباعي المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إجراء القرعة العلنية لأراضي الإسكان الاجتماعي التي تسمى «القرعة التكميلية» وأراضي الإسكان المتميز بمدينة العاشر من رمضان اعتبارا من غد الاثنين وحتى يوم الخميس 26/1/2017.

***

«حبيبي دائما»: الهيئة العامة للبريد أطلقت طابع بريد تذكاريا جديدا يحمل صورة الفنان الراحل نور الشريف الذي توفي في 11 أغسطس 2015 والطابع عبارة عن صورة الفنان من شخصية في فيلمه الرومانسي الشهير «حبيبي دائما».