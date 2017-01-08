«المفوضين» توصي بأحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية

القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات

استشهد مجند من قوات الأمن. وأصيب 7 آخرون امس اثر هجمات إرهابية على عدة أكمنة أمنية بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر انه وقع هجوم آخر على كمين أمني على الطريق الدائري بنطاق حي المساعيد بالعريش، أسفر عن إصابة المجند سيد حسين، 21 عاما، بشظايا في الوجه، كما أصيب المجند عبدالمعطي سيد 21 عاما، بطلق ناري بالكتف اليمنى برصاص قناصة، بكمين حي الزهور بمدينة العريش، كما أصيب المجند إسلام عبدالخالق، 21 عاما، من القاهرة، بطلق ناري في الفخذ اليمنى من قوة كمين الخروبة بمدينة الشيخ زويد، برصاص قناصة.

كما تعرضت قوة منية بالقرب من مدينة نخل بوسط سيناء، لهجوم إرهابي أدى الى استشهاد المجند محمود جودة، 22 عاما، من محافظة بني سويف، بينما أصيب 4 آخرون بطلقات نارية، وهم: فتحي حداد 22 عاما من قنا، بطلق ناري بالقدم اليسرى، ومحمد محمد 22 عاما من القاهرة بطلق ناري بالقدم اليسرى وإسلام إمام 22 عاما من القاهرة بطلق ناري باليد اليمنى ووسام السيد 22 عاما من قنا بطلق ناري باليد اليسرى.

شهداء الواجب في عام

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في تقرير لها، انها قدمت خلال 2016 ما يقرب من 152 شهيدا بينهم 35 ضابطا، و58 فردا، و10 خفراء، و48 مجندا، وموظف مدني، بالإضافة إلى 2323 مصابا من بينهم 452 ضابطا، و846 فردا، و1021 مجندا، و4 موظفين مدنيين خلال مواجهاتهم مع البؤر والعناصر الإرهابية والإجرامية.

ضربة موجعة لداعش

وبالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد، أحبطت قوات الأمن المصرية اكبر مخطط داعشي في مصر كان سينفذ في 2017 لإثارة الفوضى الأمنية وإثارة الرعب والفزع في قلوب المصريين، حيث كشفت التحقيقات التي أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية في حادث تفجير الكنيسة البطرسية مفاجآت من العيار الثقيل باعتراف المتهمين المقبوض عليهم ان تفجير الكنيسة لم تكن إلا مقدمة لسلسلة من العمليات الإرهابية الكبرى التي خطط لتنفيذها التنظيم الإرهابي في مصر من خلال القيام بأعمال تفجير وعمليات إرهابية كبرى ضد دور العبادة من المساجد والكنائس على حد سواء، وقد أدلت العناصر التكفيرية المقبوض عليها باعترافات تفصيلية عن تفاصيل المؤامرة وجميع المعلومات الخاصة بالمخطط الإرهابي مما ساهم في نجاح قطاع الأمن الوطني في تفكيك الشبكة الإرهابية التابعة للتنظيم بالتزامن مع استعدادها لتنفيذ العمليات المتفق عليها.

تأمين المطارات والموانئ

هذا، وقد أبدت وفود روسيا وألمانيا رضاءهما التام عن مستوى تأمين المطارات المصرية والإجراءات المشددة التي تتخذها وزارة الداخلية بعد تنفيذ جميع الملاحظات التي أبدتها الوفود المتعاقبة التي زارت مصر مؤخرا، وقالت مصادر أمنية رفيعة لـ «الأنباء» ان الرحلات الروسية أوشكت على العودة إلى مصر، وأضافت انها تنتظر قرارا بعودة الروس خلال أيام قليلة.

وقالت المصادر ان هناك توجيهات رئاسية بتفعيل دور الموانئ البحرية والبرية لتعمل جنبا إلى جنب مع المطارات لتنشيط السياحة واستقبال الوفود السياحية والتجارية، ومشيرة الى استقبال الغردقة وشرم الشيخ لرحلات سياحية من عدة دول.

أصحاب المعاشات

من جهة أخرى، أوصت هيئة المفوضين، محكمة القضاء الإداري، بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة، ولم تضف إلى الأجر المتغير، وطالبت الهيئة في تقريرها، باستعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005 بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضتا تعميم هذا الحكم.

وأكدت مصادر قضائية، أنه في حالة صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ان جميع أصحاب المعاشات منذ 30 عاما سيستفيدون من الحكم وسيحصلون على تلك العلاوات.