القاهرة - هالة عمران

في إطار جهود الحكومة للوصول بالجهاز الإداري للدولة لجهاز كفء وفعال لتحسين إدارة موارد الدولة والاتسام بالشفافية، كشف مجلس الوزراء عن 12 برنامجا و38 مشروعا تعمل عليهم الحكومة في هذا الاطار، تم تنفيذ 5 مشروعات وجار تنفيذ 33 مشروعا.

وأوضح المجلس في تقرير كشف حساب الحكومة عن الـ 7 أشهر الماضية أن 20% من إجمالي القروض خلال السنوات الأربع المقبلة ستكون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه بصدد إنشاء وحدة للرقابة الداخلية لمراجعة أنشطة وإجراءات العمل من أجل مكافحة الفساد وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

وأوضح التقرير أن برنامج تعزيز الحكومة والشفافية بالجهاز الإداري للدولة الذي تعمل عليه الحكومة، سيكون بتكلفة 38.9 مليون جنيه، بجانب 12 مشروعا لربط واستكمال قواعد البيانات القومية و4 مشروعات للتطوير المؤسسي و14 مشروعا لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.