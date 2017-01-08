تبرعات لمسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة: أقبل رجال الأعمال على دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء أكبر مسجد وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي انطلقت من الرئيس خلال تقديم التهنئة للبابا تواضروس والأقباط بأعياد الميلاد، عن تبرعه بـ 100 ألف جنيه من ماله الخاص، حيث أعلن نجل رجل الأعمال فريد خميس، مالك ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد محمد فريد، عن تبرعه بمبلغ 200 ألف جنيه، كما أعلن رجل الأعمال حسن راتب، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن التبرع بمبلغ كبير ولكن تحفظ على ذكر الرقم لكي يتم تحفيز الجميع للتبرع، فيما أعلن رجل الأعمال محمد أبو العينين، التكفل بكل مستلزمات مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة من السيراميك والبورسلين، داعيا كل رجال الأعمال الى المشاركة والمساهمة في بناء المسجد والكنيسة.

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تمويلات جديدة لمشاريع التنمية: تعتزم وزارة التعاون الدولي، التوقيع على عدة اتفاقيات مع شركاء التنمية لتوفير تمويلات بإجمالي 1.65 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمرافق والصرف الصحي، وذلك ضمن خطتها للعام المقبل، منها توقيع اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بقيمة 116 مليون دولار، واتفاقية مع الصين قيمتها مليار دولار لتوصيل الصرف الصحي الى 264 قرية في محافظتي الغربية والمنوفية.

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زيادة ملحوظة في حيازات الدولار: كشف تقرير اقتصادي حديث أعدته قطاع البحوث بالمجموعة المالية «هيرمس»، إن هناك تحسنا في صافي الأصول الأجنبية، حيث تشير بعض المؤشرات إلى التخلص من الدولارات انكماش عملية الدولرة (زيادة حيازات المواطنين من الدولار كمخزن للقيمة) فقد تحسن موقف صافي الأصول الأجنبية في نوفمبر حيث بلغ صافي الخصوم 10.8 مليارات دولار، مقارنة بـ 13.7 مليار دولار في أكتوبر الماضي، كما ارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 2.87 مليار دولار بعد شريحة قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، وارتفاع الخصوم الأجنبية بمقدار 750 مليون دولار.

اعداد: ناهد إمام