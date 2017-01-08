تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في أقل من 48 ساعة، من ضبط مرتكبي واقعة مقتل المواطن جمال سامي جرجس فضل الله (62 سنة) بالمعاش وزوجته نادية أمين جرجس (55 سنة) موظفة بالتأمينات الاجتماعية داخل مسكنهما بدائرة مركز تلا بالمنوفية.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني أن الجهود الأمنية أسفرت عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المدعو محمد عباس بدوي المهدي (27 سنة) سبق اتهامه في 4 قضايا «سلاح - سرقة»، والمدعو عبدالعزيز إبراهيم عبدالوهاب القماش (24 سنة) سبق اتهامه في قضيتين جنائيتين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبطهما، واعترفا بقيامهما بالواقعة بغرض سرقة كروت شحن ومبالغ مالية من مسكن المجني عليهما لعلمهما أن نجلهما يمتلك محلا لتقديم خدمات الإنترنت بمسكنه ويقوم ببيع كروت شحن للهواتف المحمولة من خلاله فقاما بالتسلل إلى المنزل عن طريق الأسطح المجاورة للمسكن وسرقة كمية من كروت الشحن ومبلغ مالي وفوجئا بتواجد المجني عليهما بالمنزل ولدى قيامهما بالاستغاثة بالأهالي قاما بقتلهما.