القاهرة ـ هالة عمران

كشفت مصادر حكومية مسؤولة بمجلس الوزراء في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هناك تقارير رفعت لرئيس الحكومة شريف إسماعيل حول سوء أداء بعض المحافظين والشكاوى المتكررة منهم سواء كانت من الأهالي أنفسهم أو من أعضاء مجلس النواب، ما يعجل بحركة محافظين قريبة عقب انتهاء التعديل الوزاري، لافتة إلى أن حركة المحافظين خلال شهرين من التعديل الوزاري المرتقب وستكون محدودة وستشمل بعض المحافظات التي تشهد سوء أداء من قبل المحافظين وعدم رضا المواطنين والنواب عن أدائهم، ولفتت إلى أن الشكاوى المتكررة من عدد من المحافظين ستعجل بحركة محافظين مرتقبة عقب الانتهاء من التعديل الوزاري.

الى ذلك، ترأس إسماعيل امس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، لمتابعة ملف تنقية بطاقات التموين وجهود الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما عقد سلسلة لقاءات مختلفة مع بعض الوزراء في إطار المتابعات المستمرة لملفات كل وزير.

وصرح اسماعيل بانه سينتهى من التصور النهائي للتعديل الوزاري خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف أنه سيعرض القائمة النهائية على البرلمان الأسبوع المقبل، مضيفا أن عدد الحقائب التي سيشملها التعديل ستكون من 8 إلى 11 وزيرا على الأرجح.

وبشأن آليات اختيار الوزراء، أشار إلى أن الهدف من التغيير هو اختيار الأفضل، مضيفا أن اختيار المرشحين يكون عن طريق قدرة المرشح على العطاء والتعامل مع مشاكل المواطن المصري.

وحول دمج الوزارات، قال «كل شيء وارد وما زلنا نعمل حتى الآن على التصور النهائي».

ولفت إلى ان منصب الوزير لم يعد رفاهية كما كان في الماضي، مشددا على أن الحكومة هدفها فقط خدمة الوطن والمواطن المصري.