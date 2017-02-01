القاهرة - مجدي عبدالرحمن

اعتبر مراقبون ان فبراير هو شهر تثبيت عدد من الأحكام القضائية الصادرة على الرئيس المعزول محمد مرسي او تخفيفها وتتصدر قضية إهانة القضاء جدول أعمال محاكمة مرسي في 11 فبراير حيث تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري محاكمة مرسي و24 شخصية عامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«إهانة القضاء».

من ناحية أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة 26 فبراير موعدا لانعقاد اولى جلسات اعادة محاكمة مرسي و26 من قيادات جماعة الإخوان في قضية اقتحام السجون أمام الدائرة 11 «إرهاب» برئاسة المستشار محمد شرين فهمي.

هذا وتترقب قيادات الإخوان داخل السجون وخارجها تحديد موعد اعادة محاكمة مرسي و21 قيادة اخوانية المتهمين بالتخابر مع حركة حماس في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى» والتي صدر الحكم فيها بالإعدام والسجن المؤبد الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام الجنايات حيث صدر حكم بإعدام كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي ومعاقبة محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام للإخوان و16 قياديا بالسجن المؤبد وقضت بالسجن المشدد 7 سنوات على المتهمين محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة.

من ناحية اخرى، وجهت وزارة الداخلية ضربة جديده مؤثرة إلى مؤامرات جماعة الاخوان الإرهابية من خلال الكشف عن تنظيم جديد يمثل احد فروع الجماعة التخريبية اطلق على نفسه «تنظيم احفاد عمر المختار» المسلح المتخصص في عرقلة المرور في الشوارع وخلق شعور عند المواطنين بوجود حالة من الفوضى ليتحولوا إلى ناقمين على أجهزة الدولة بتخطيط دبرته العناصر الهاربة في الخارج حيث تتكون الخلية من 10 عناصر اغلبهم من الشباب.