القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات

علمت «الأنباء» ان مفاوضات التصالح بين الدولة ووزير المالية الأسبق د.يوسف بطرس غالي انحصرت في رد نحو 800 مليون جنيه لتوقيع الوثيقة عبر محاميه الخاص الذي يقود التصالح نيابة عنه في الوقت الذي تقرر بصفة نهائية رد الفيلا المملوكة لزوجته والمقامة على بحيرة قارون بالفيوم بالمخالفة لأحكام قانون البيئة والمحميات الطبيعية الى الدولة بعد أن ثبت استغلال الوزير الاسبق لنفوذه بإقامة الفيلا على مسافة 70 مترا بينما حدد القانون مسافة 200 متر على الأقل في هذه المنطقة.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تسلم التقارير النهائية التي أعدتها لجان تقييم الثروة بشأن ثروته والتي قدرت بنحو 3 مليارات جنيه، حيث كشفت تقارير الرقابة ثبوت امتلاك غالي فيلا في الزمالك واخرى في التجمع الخامس وشقة في الغردقة وأراض بالبدرشين وفيلا بالساحل الشمالي وشركة جراند سيركل حابي نايل كروز للفنادق ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التي تمتلك فندقا عائما وثلاث بواخر نيلية سياحية تحت أسماء «حابي 1 و2 و3».

من جهة أخرى، علمت «الأنباء» انه من المنتظر ان يبدأ قبل نهاية النصف الأول من 2017 تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية على ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 2019 بعد أن أنهت السعودية تنفيذ الجزء المتعلق بها من إنشاء محطات المحولات الخاصة بالمشروع، في الوقت نفسه تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء حاليا بطرح المناقصات الخاصة بتنفيذ مشروع الكابل البحري والخطوط استعدادا لتوقيع كل العقود الخاصة بالمشروع في النصف الأول من 2017.

الى ذلك، قالت 3 مصادر مطلعة في وزارة المالية امس إن وفدين من صندوق النقد الدولي وصلا الى القاهرة، أحدهما وفد فني تدريبي والآخر لإجراء مباحثات تمهيدا للمراجعة النهائية من الصندوق على برنامج مصر في فبراير.

وقال أحد المصادر لـ«رويترز»: «هناك وفدان من صندوق النقد الدولي في مصر حاليا.

الأول وصل يوم الأحد ويستمر حتى 9 فبراير وهو وفد فني لتقديم الدعم الفني والتدريب في مجال إعداد الموازنة وبرنامج الحكومة».

والوفد الثاني وصل أمس الاول ويستمر بين يومين وثلاثة أيام ويقوم بإجراء مباحثات تمهيدا للمراجعة النهائية للصندوق قبل الحصول على الشريحة الثانية من القرض.