اعداد: مجدي عبدالرحمن ووكالات

افتتاح المؤتمر الإقليمي للبرلمانيين: دعا رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال في كلمته بافتتاح المؤتمر الإقليمي للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدي الوقائي في أسوان إلى ضرورة مواجهة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل البعض في تجنيد العناصر الإرهابية ونشر الأفكار الهدامة ونقل التكليفات وتبادل المعلومات.

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وزير الدفاع يلتقي وفداً من معهد الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية: التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفد معهد الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية بالولايات المتحدة الأميركية الذي يزور مصر حاليا وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية المصرية- الأميركية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والجهود المبذولة لدعم ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

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رفع سعر الزيت لـ 12 جنيهاً والسكر لـ 8 جنيهات على البطاقات: قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع سعر الزيت عبوة (800 ملي) على البطاقة التموينية ليصل إلى المستهلك بسعر 12 جنيها مقابل 10 جنيهات حاليا، كما قررت الوزارة رفع سعر كيلو السكر على البطاقة التموينية ليبلغ 8 جنيهات مقابل 7 جنيهات حاليا. ويسري قرار زيادة الأسعار اعتبارا من اليوم أول فبراير.

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رئيس الأركان يتوجه إلى لندن: غادر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، متجها إلى العاصمة البريطانية (لندن) في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مهمة مع كبار المسؤولين بالقوات المسلحة البريطانية وتستهدف الزيارة دعم آفاق التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين، وتنسيق الجهود الرامية لمجابهة التحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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تسلم 1.7 مليون طن قصب من المزارعين: أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن أنه تمت زيادة معدلات الإنتاج المحلي من السكر لتصل يوميا إلى حوالي 7 آلاف طن بعد الزيادة الكبيرة في معدلات توريد قصب السكر من المزارعين في محافظات الصعيد، حيث وصلت معدلات التوريد إلى 1.7 مليون طن من قصب السكر بزيادة 10% عن نفس الفترة من العام الماضي وأشار أنه تم انتظام العمل والإنتاج في 8 مصانع للسكر في الصعيد بعد بدء العمل في آخر مصنعين وهما دشنا وجرجا، وانتظمت كل المصانع في إنتاج السكر المحلي حيث تم إنتاج 170 ألف طن، وبدأ توزيعه على مخازن شركات الجملة بالمحافظات لزيادة الأرصدة من السكر.

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روسيا لم تحدد موعداً لاستئناف الرحلات الجوية: أعلنت وزارة النقل الروسية، أنه حتى الآن لم يتم تحديد توقيت استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، وجاء في بيان الوزارة: «لم يتم بعد تحديد مواعيد استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر. وقد أرسلت وزارة النقل الروسية لحكومة بلادها تقريرا عن تفتيش الخبراء الروس لمطار القاهرة».

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عبور 1809 من العالقين بين مصر وغزة: عبر ميناء رفح البري 1809 أفراد من العالقين بين مصر وقطاع غزة، علاوة على إدخال كميات من المساعدات إلى القطاع، وأكد مصدر مسؤول بميناء رفح البري أن حركة العبور مستمرة 4 أيام فقط، حيث تم افتتاحه يوم السبت الماضي بناء على موافقة السلطات المصرية لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، وإدخال المساعدات إلى القطاع.

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تونس تفرج عن 14 صياداً مصرياً: نجحت جهود السفارة المصرية في تونس في الإفراج عن 14 صيادا مصريا ضمن طاقم مركب «ملاك البحر» كانوا محتجزين على ذمة قضية صيد غير مشروع في المياه الإقليمية التونسية، حيث قال السفير نبيل حبشي إنه تم التحفظ على ربان السفينة والفني فقط على ذمة القضية، مشيرا إلى أن الـ 14 صيادا تم ترحيلهم بالفعل على متن رحلة مصر للطيران التي غادرت تونس صباح امس.