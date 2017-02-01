القاهرة - ناهد أمام

اكد مدير شركة جبال الأرز للاستيراد والتصدير الكويتية علاء الدين جبال أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة المصرية يسير بخطة ناجحة ويعد حافزا للتعاون الكويتي المصري بين الشركات والمؤسسات الخاصة.

وأشار جبال في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إلى أن نجاح خطوات الإصلاح متواكبة مع توافر حالة الاستقرار الأمني التي تعد عاملا هاما لدعم ذلك التعاون.

وقال إنه قام بزيارة لمصر خلال العام الماضي وقام من خلالها بدراسة الأوضاع الاقتصادية والصناعة المصرية وتأكد من خلال زيارته الميدانية بجودة المنتج المصري على المستوى العالمي ومطابقته للمواصفات العالمية إلى جانب تطبيق هذا المنتج للاشتراطات البيئية بصورة خاصة وهو ما دفعه لاتخاذ خطوة عقد اتفاقية التعاون لتصدير منتجات «كيميكال» للمنظفات الصناعية صديقة البيئة إلى السوق الكويتي.