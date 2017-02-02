قال الإعلامي الكويتي، ماضي الخميس، إنه يعمل الآن على استضافة معرض الأثاث المصري «فرنكس» بالكويت بهدف عرض الإنتاج المصري المطابق للمواصفات والجودة العالمية بالدول العربية، على أن يخصص جزء كبير من عوائد المعرض لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال.

وأضاف الخميس خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه عمرو أديب عبر فضائية «ONE»، أن الرسالة الإعلامية تتمثل في خدمة الرسالة الإنسانية، وتابع: «تابعنا حلقة أمس بخصوص معرض الأثاث المصري ونريد أن يكون بالكويت ونقدم من خلال برنامجك الرغبة في استضافة المعرض».

وأكد أنه سيعمل على التنسيق مع الجهات المسؤولة عن المعرض من خلال برنامج «كل يوم»، لإتمام هذا العمل الذي يهدف منه خدمة الإنسانية والتعاون من الدولة المصرية الشقيقة حسب قوله، مضيفا: «هذا وعد على الهواء وأمام ملايين المشاهدين وليست دعاية..والمعرض لن يهدف للربح.. وننسق الآن مع رجل الأعمال الكويتي عبدالله الشاهين سفير برنامج تحيا مصر لإقامة هذا المعرض المهم، بأسرع وقت، وذلك تدعيما للمنتجات المصرية، التي تستحق الانتشار في كل الدول».

وأشار الخميس إلى أن الجمهور في الكويت لديه علاقة محبة وترابط خاصة مع المنتجات المصرية، حيث يستهويه الذوق المصري في الأثاث والبناء، وموضحا أن المعرض سيقام على أعلى مستوى بالتعاون مع العديد من الجهات المهتمة في مصر والكويت.