دعت السفارة المصرية في البلاد مواطنيها إلى عدم المشاركة في أي مسيرات احتفالية بعد مباراة الليلة.

وقالت السفارة في بيان إنه على المصريين الموجودين بالكويت الالتزام بالقوانين الكويتية في هذا الشأن.

وجاء في نص البيان: تهدي سفارة جمهورية مصر العربية بدولة الكويت الشقيقة أطيب تحياتها إلى السادة أعضاء الجالية المصرية المقيمين بدولة الكويت الشقيقة، وبالإشارة إلى بيان وزارة الداخلية الكويتية بشأن المسيرات الاحتفالية في أعقاب المباريات الرياضية، تهيب السفارة بالسادة المواطنين الالتزام بقوانين دولة الكويت الشقيقة في هذا الشأن والتي تنص بوضوح على أنه لا يجوز المشاركة في مسيرات احتفالية في أعقاب المباريات الرياضية.

هذا وتنتهز السفارة هذه المناسبة لتتقدم بخالص الأمنيات والدعوات لمنتخبنا الوطني بالفوز بمباراة اليوم والتي تؤهله للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بمشيئة الله عز وجل.