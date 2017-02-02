ناهد إمام ـ عاطف رمضان

تراجع جديد شهده الدولار في البنوك العامة والخاصة مسجلا متوسط 19.05 جنيها للبيع فيما استقر سعره في السوق الموازية مسجلا 20.05 جنيها.

هذا وقد سجل سعر صرف الدينار الكويتي ارتفاعا، مسجلا 61.30 جنيها للشراء و61.52 جنيها للبيع وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الدينار 61.30 جنيها للشراء و61.52 جنيها للبيع.

وفي الكويت، بلغ تحويل الـ 1000 جنيه إلى مصر في تداولات امس بين 16.345 و16.445 دينارا أما الـ 1000 جنيه مصري كاش فتم تداولها بـ 17.400 دينارا، وكان سعر الدولار قد تداول في اسواق الكويت امس بـ 0.3057 دينار.