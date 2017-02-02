اكتشفت البعثة اليابانية- المصرية العاملة في مدينة الأقصر مقبرة كاتب ملكي من عصر الراعامسة (1307 -1196 قبل الميلاد).

وقالت وزارة الآثار إن الاكتشاف حصل «خلال قيام البعثة اليابانية بتنظيف الساحة الأمامية لمقبرة اوسرحات احد كبار رجال الدولة من الاسرة الثامنة عشرة في عهد الملك امنحتب الثالث (1391 -1353 قبل الميلاد)» في منطقة الخوخة في البر الغربي لمدينة الاقصر.

أما رئيس البعثة اليابانية جيرو كوندو فقال: «وجدت البعثة فتحة في فناء مقبرة اوسرحات فتم الدخول اليها للكشف عن مقبرة مشيدة على شكل حرف (ت) بالأجنبية تضمنت فناء وصالة مستعرضة وغرفة الدفن».وتبين من النقوش ان صاحب المقبرة يدعى خونسو وانه كاتب ملكي.. وتضمنت النقوش أيضا مناظر جميلة للالهة الفرعونية ايزيس الى جانب رسوم خاصة بصاحب المقبرة، معتبرا ان اكتشاف المقبرة يؤشر الى احتمال وجود مقابر اخرى غير مكتشفة بعد.

الى ذلك، تسلمت السفارة المصرية في العاصمة البريطانية لندن قطعتين أثريتين، كان قد تم عرضهما في إحدى صالات المزادات هناك، وذلك بعد التأكد من ملكية مصر لهما، حيث تمت سرقتهما وتهريبهما خارج البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن القطعتين اللتين تم استردادهما مصنوعتين من الزجاج على هيئة رأس آدمية، وأن القطعة الأولى كانت قد سرقت من مخزن القنطرة شرق، والذي تعرض للتدمير والنهب عقب أحداث الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير 2011، أما القطعة الثانية فيرجح تابعيتها لموقع الشيخ عبادة بالمنيا.