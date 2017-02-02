القاهرة - مجدى عبدالرحمن - موسكو - وكالات

أعلن وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، عن توجه متخصصين روس في مجال الطيران إلى مصر لتفقد المطارات في النصف الأول من الشهر الجاري.

وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية قال سوكولوف: «نحن الآن نعد عملية تفتيش أخرى بناء على دعوة من الجانب المصري في مجال أمن الطيران لمطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وبناء على هذا التفتيش سيتم إرسال تقرير إلى الحكومة الروسية، وهذا التفتيش سيجري في النصف الأول من فبراير».

البرلمان يستعد لاستئناف الرحلات الروسية

الى ذلك، قررت لجنة السياحة البرلمانية إعداد ترتيبات استباقية لاستئناف رحلات الطيران الروسية إلى المنتجعات السياحية والمتوقفة رسميا منذ نوفمبر 2015 وحتى الآن في أعقاب سقوط الطائرة الروسية بعد اقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، حيث اعلنت اللجنة عن عقد اجتماع عاجل اليوم الخميس لمناقشة الاستعدادات وخطة الحكومة في هذا الصدد.

واعتبرت اللجنة، السياح الروس هي البداية لعودة سياح من مختلف الدول الأجنبية لمصر وان القاهرة هزمت الإرهاب ومستعدة لاستضافة جميع السائحين على مستوى العالم.

من ناحية اخرى، نسف التعديل الوزاري المرتقب استعدادات شركات السياحة لبدء موسم العمرة الجديد بعد التوصل إلى اتفاق مع الوكلاء السعوديين على كل تفاصيل الموسم الجديد، خاصة بعد أن تصاعدت اسهم خروج وزير السياحة يحيي راشد في التعديل الوزاري المرتقب، حيث ابدى اصحاب الشركات المنظمة للرحلات مخاوفهم من تأخر مصادقة الوزير على العقود الجديدة.

ويترقب أصحاب اكثر من 700 شركة سياحية قرار وزير السياحة بفتح باب توثيق عقود رحلات العمرة بعد أن انتهت هذه الشركات بالفعل من الحصول على موافقات الوكلاء السعوديين العاملين في هذا المجال ولم يتبق سوى موافقة الجانب المصري لتصبح هذه العقود سارية المفعول ويتم على أساسها السماح للشركات بالإعلان عن رحلات العمرة.