إعداد: هناء السيد - هالة عمران

«الصيادلة» تخطر «الداخلية» بوقفتها الاحتجاجية في 6 فبراير : أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطابين إلى قسمي قصر النيل والسيدة زينب لإخطارهما بتنظيم مسيرة تنطلق من مقر النقابة إلى مجلسي الوزراء والنواب لتنظيم وقفة احتجاجية أمامهما، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 6 فبراير، اعتراضا على السياسة الحالية في إدارة ملف الدواء.

وقالت النقابة في بيان صحافي إن الوقفة «تأتي لرفض القرارات الوزارية الأخيرة التي تضر بمهنة الصيدلة وتهدد الصيدليات بخسائر فادحة وأبرزها قرار بيع الدواء بسعرين وإلغاء قرار رقم 200 لسنة 2012 والخاص بموافقة النقابات الفرعية على إصدار التراخيص الممنوحة للصيدليات بهدف تهميش دور النقابة وتمكين الدخلاء على المهنة من فتح صيدليات».

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100 مليون دولار من «سنتامين»: قال الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين المشغلة لمنجم الذهب التجاري الوحيد في مصر أندرو باردي إنها تتوقع دفع نحو 100 مليون دولار خلال أول عام كامل من تقاسم الأرباح مع الحكومة في 2017، مبينا أن الشركة أنتجت 551 ألفا و36 أوقية (أونصة) في 2016 بزيادة 26% عن إنتاج العام السابق، يذكر ان اتفاق الشركة لتقاسم الأرباح مع الحكومية المصرية عن منجم السكري بدأ في دخول حيز التنفيذ اعتبارا من الربع الثالث من العام الماضي وقد دفعت الشركة 51 مليون دولار إلى الآن.

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أبوالغيط يرحب بعودة المغرب لعضوية الاتحاد الأفريقي: رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بعودة المغرب للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأفريقي، وذلك بناء على القرار الصادر في هذا الشأن عن القمة الأفريقية الـ 28 التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، مقدما خالص تهنئته للملك محمد السادس ولحكومة وشعب المغرب على اتخاذ هذه الخطوة المهمة.

وأكد أبوالغيط، في بيان صحافي، أن لديه كل الثقة في أن عودة المغرب إلى البيت الأفريقي ستمثل قيمة مضافة مهمة وإيجابية في عمل الاتحاد الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ظل ما يتمتع المغرب به من ثقل ورصيد سياسي وحضاري واسعين وما يمتلكه من خبرات ديبلوماسية وبشرية متميزة.

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«الوزراء» بحث تسهيل إجراءات تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية: عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة م.شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.

كما استكمل المجلس مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة والتي تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، خاصة الاقتصادية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتسهيل الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية كما بحث معدلات العمل والإجراءات الوزارية التي اتخذت مؤخرا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بإجراءات التوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجا، والرقابة المكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية والأدوية للمواطنين، وضمان توافرها بكميات مناسبة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.