القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

كشفت النائبة عن مقاعد المصريين بالخارج غادة عجمي لـ«الأنباء» ان أزمة المصريين بالخارج الخاصة بالتحاقهم بالجامعات المصرية ستنتهي قريبا.

وقالت ان وزير التعليم العالي أشرف الشيحي وعدها بإنهاء الأزمة والتحاق أكبر عدد ممكن من الطلبة المصريين في الخارج بالجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة والإعلان عن ذلك رسميا عوضا عن قبول الجامعات المصرية لـ 15 منهم فقط.

الى ذلك، علمت «الأنباء» ان نحو 25 نائبا من اعضاء لجان الشؤون العربية والسياحة والخارجية والاقتصادية والأمن القومي يدرسون ترتيب زيارات إلى اكبر أماكن تجمعات العاملين المصريين في الخارج وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي خاصة الكويت والسعودية بهدف الترويج لمبادرة يتبناها عدد من النواب بالتبرع الاختياري لمصر من اجل تجاوز الازمة الاقتصادية والمشاركة في مشروعات مصر العملاقة مستوحين فكرة مبادرة السفير المصري في السعودية الذي دعا المصريين هناك إلى التبرع لمصر بـ 90 دولارا شهريا.