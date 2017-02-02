مقترح: تقدم 50 نائبا بمقترح لإعفاء أصحاب المخابز من الضرائب بنسبة 50% في حالة اتباع نفس نظام اصحاب المبادرات الفردية بتخصيص ساعتين يوميا للفقراء مجانا مثلما حدث في بعض المحافظات فهل تستجيب الحكومة؟

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بالقرعة: أبدى رجل أعمال من أعضاء مجلس النواب استعداده لتحمل تكاليف سفر 15 نائبا ونائبة للجابون لتشجيع المنتخب في حالة وصوله لنهائي أمم أفريقيا على ان تكون الإقامة ليوم واحد وعلى طائرة خاصة والقرعة هي أساس الاختيار.

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سقطات: نائب ينتمي لعائلة سياسية عريقة منها رئيس سابق لمصر يبحث عن سقطات جديدة لرئيس البرلمان بعد واقعة السيارات الأخيرة لكبار البرلمانيين ومصمم على الانتقام لشخصه من محاربته برلمانيا بصورة مستفزة.

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اتفاق: قرار رفع سعر الصحف المسائية اليومية الثلاث في المؤسسات الصحافية القومية الى الضعف لتكون بـ 2 جنيه جاء باتفاق رؤساء مجالس إدارات تلك المؤسسات.. ورغم كده تتفوق في مبيعاتها على الصحف الصباحية!

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ضحايا: 5 من رؤساء أحياء القاهرة يستعدون للرحيل كضحايا لانتشار القمامة فيها منهم رئيس حي أثري كبير رغم جولاته الميدانية اليومية.

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اعتمادات: اقتراحات تدور داخل أروقة البرلمان على اخلاء منطقة وسط العاصمة من السيارات وأوتوبيسات النقل العام وسرفيس النقل الجماعي وتحويل شوارعها للمشاة فقط بعد الأزمة الحادة في حركة المرور بس منتظرين اعتمادات مالية كبيرة لإنشاء المسارات البديلة.

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صندوق: صرف صندوق سلع «خزين الشهر» للأسر الفقيرة في الأحياء الشعبية كان هو الاقتراح الذي تجمع حوله اكثر من 300 نائب على أن يتحمله مصرف الزكاة بالأزهر الشريف للتخفيف من الأعباء على تلك الأسر.