القاهرة ـ ناهد إمام

قال أمين عام مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس د. ناصر فؤاد ان المنطقة اللوجستية بالهيئة والميناء تشهد طلبات مقدمة من 3 شركات كويتية وهولندية ومصرية ـ ألمانية، مبينا انه سيتم توقيع عقد أول مطور صناعي مصري في المنطقة الصناعية في فبراير الجاري حيث يوجد طلبات مقدمة من مطورين صناعيين إحداهما مصري والآخر أجنبي وقد تم الانتهاء من التفاوض للمرحلة الأولى للمنطقة الروسية، ومتوقع الانتهاء من الميناء الجديد والأرصفة منتصف العام الحالي لإنشاء مزيد من المحطات حتى لا يصبح المستثمرون مقيدين بالمحطة الوحيدة الحالية.

وأكد التفاوض مع شركة MSC لتطوير ميناء غرب بورسعيد بشراكة مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات لتطوير الرصيف الحالي وزيادة معدل استخدامه.

وفيما يخص مشروعات الميناء والخدمات البحرية، فقال إن الهيئة بدأت التفاوض مع هيئة موانئ سنغافورة لإنشاء رصيف حاويات، كما تم تقديم العرض الفني وتجرى حاليا مفاوضات مع مجموعة تيوتا وTTC وNYK وبولوريه لإنشاء رصيف حاويات.