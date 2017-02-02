قال رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية، طارق الحديدي، اليوم الخميس، إن بلاده تتفاوض على استيراد مليون برميل شهريا من النفط الخام العراقي لمدة عام.

وكان وزير البترول المصري طارق الملا أبلغ وكالة رويترز يوم الثلاثاء إن وفداً نفطياً من بلاده سيزور العراق في فبراير شباط الجاري للموافقة على المسودة النهائية لاتفاق استيراد النفط.



وأضاف الحديدي للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي يعقد في القاهرة اليوم، "المفاوضات مع العراق على مليون برميل شهريا لمدة سنة قابلة للتجديد. سيتم تكرير النفط العراقي في معامل التكرير المصرية."



ومن المتوقع الانتهاء من الاتفاق مع العراق خلال الربع الحالي من 2017.



وتوقفت أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم عن إمداد مصر بالمواد البترولية منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي رغم وجود اتفاق قيمته 23 مليار دولار يلزم الشركة السعودية بتوريد 700 ألف طن شهريا لمصر لمدة خمس سنوات.