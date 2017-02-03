القاهرة ـ ناهد امام

أعلن البنك المركزي أن اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف «البنك المركزي» ارتفع بنحو 22 مليار جنيه، ليصل في أكتوبر الماضي نحو 2.224 تريليون جنيه مقابل 2.202 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له.

وأشار البنك في تقرير حديث الى أن اجمالي الودائع الحكومية بلغ 385.9 مليار جنيه، منها 283 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 102.9 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية

وأضاف أن اجمالي الودائع غير الحكومية ارتفع- خلال اكتوبر الماضي- الى نحو 1.838 تريليون جنيه، مقابل 1.826 تريليون جنيه في الشهر السابق له، مشيرا الى أن اجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 1.507 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 42.6 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 292.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 1.163 تريليون جنيه.

وقال البنك ان اجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 330.8 مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 17.75 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 98.38 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو210.7 مليارات جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى (تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة) على 37 مليار جنيه.

وكشف التقرير عن تراجع اجمالي واردات مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2016/2017 بنحو 810 ملايين دولار ليبلغ نحو 13.93 مليار دولار مقابل 14.74 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي السابق له 2015/2016، موضحا أن واردات مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها تراجعت من 2.8 مليار دولار في الربع الاول العام المالي 2015/2016 لتبلغ 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 2017 منها 190.5مليون دولار بترول خام، و2.3 مليار دولار منتجات بترولية.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي تراجعت واردات مصر من الدول العربية لتسجل 2.6 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار.

وأيضا من الاتحاد الأوروبي لتسجل 3.98 مليارات دولار مقابل 4.3 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2015/2016.

وأوضح أن حجم الواردات من الدول الآسيوية (غير العربية) انخفضت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لتسجل 2.86 مليار دولار مقارنة بـ 2.9 مليار دولار من الربع المناظر من 2015/2016، كما تراجعت واردات مصر من دول روسيا الاتحادية ودول الكومنولث المستقلة لتبلغ 769.7 مليون دولار مقابل 1.3 مليار دولار.

في المقابل ارتفعت واردات مصر من الولايات المتحدة الأميركية لتسجل 863.6 مليون دولار مقابل 562 مليون دولار في الربع الأول من 2015/2016، كما زادت الواردات من الدول الأوروبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لتبلغ 915.9 مليون دولار مقابل 869.8 مليون دولار في الربع المناظر من 2015 / 2016، كما ارتفعت واردات مصر من الدول الأفريقية «غير العربية» لتبلغ 166.3 مليون دولار مقابل 112.9 مليون دولار، وارتفعت من باقى الدول والمناطق الأخرى لتبلغ 1.6 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار

وأوضح التقرير أن الواردات من المواد الخام بلغت 1.3 مليار دولار خلال الربع الأول من 2016/2017 منها قمح بنحو 273 مليون دولار، وخامات حديد بقيمة 161.5 مليون دولار وذرة لغير البذار بقيمة 127.8 مليون دولار، وسكر قصب خام بقيمة 65.4 مليون دولار.

ولفت التقرير الى أن واردات السلع الوسيطة بلغت 3.4 مليارات دولار منها (قطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات بقيمة 376.5 مليون دولار، وبوليمرات بروبيلين بقيمة 311.1 مليون دولار ومركبات غير عضوية أو عضوية بنحو 269.7 مليون دولار، كما بلغ واردات قطع غيار وأجزاء الآلات والأجهزة نحو 208.8 ملايين دولار وشحوم ودهون وزيوت نباتية أوحيوانية بقيمة 206.9 ملايين دولار، وورق وورق مقوى بقيمة 164.6 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن واردات السلع الاستثمارية تراجعت من 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2015/2016 الى نحو2.1 مليار دولار خلال الربع الاول من 2016/2017 منها (أجهزة للهاتف والاتصالات بقيمة 212 مليون دولار، ومضخات سوائل وهواء بقيمة 205.8 ملايين دولار، وآلات لمعالجة المعلومات (كمبيوتر) بقيمة 143.9مليون دولار، وروافع وأوناش بقيمة 83.8 مليون دولار.

وأوضح أن واردات مصر من السلع الاستهلاكية بلغت 3.5 مليارات دولار خلال الربع الاول من 2016/2017 منها سلع معمرة بقيمة 976.5 مليون دولار شملت «سيارات ركوب بقيمة 335.5 مليون دولار وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي بقيمة 233 مليون دولار وتلفزيونات بقيمة 147 مليون دولار».

ولفت التقرير الى أن واردات السلع غير المعمرة بلغت نحو 2.5 مليار دولار منها أدوية بقيمة 353.4 مليون دولار، ولحوم وأحشاء وأطراف بنحو 339.9 مليون دولار، ومحضرات صيدلية وشاش وأمصال بقيمة 315.6 مليون دولار، وأقمشة منسوجة بقيمة 227 مليون دولار، بالإضافة الى ملابس جاهزة بقيمة 105.5 ملايين دولار، وألبان ومنتجاته بقيمة 96.2 مليون دولار.