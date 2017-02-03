خديجة حمودة

التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية ستيوارت بيتش، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية أعقبتها جلسة مباحثات رفيعة المستوى تناولت عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء الحرب على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وكذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين في العديد من المجالات.

وعقب الجلسة، التقى الفريق محمود حجازي مع وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، حيث تناول اللقاء الجهود المصرية المكثفة لحل الأزمة الليبية وتحقيق آمال وطموحات الشعب الليبي الشقيق، وكذلك مجالات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين ومكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد وزير الدفاع البريطاني حرص بلاده على تعميق أواصر العلاقات العسكرية مع مصر باعتبارها صمام الأمان ومحور الاستقرار بالمنطقة.

وأكد بيان للقوات المسلحة المصرية أن هذه اللقاءات عكست مدى التقارب في وجهات النظر بين الجانبين في العديد من القضايا فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية، والتأكيد على دعم مصر وتقديرهم لدورها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريق حجازي مع قائد قيادة القوات المشتركة الفريق أول سير كريس ديفريل وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة والتي تستمر لعدة أيام.