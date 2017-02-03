القاهرة - ناهد إمام

قال م.طارق الملا إن الدعم المخصص للمواد البترولية في الموازنة الحالية يقدر بنحو 35 مليار جنيه، مضيفا أن هذا المبلغ المخصص للدعم سيتضاعف خلال الموازنة المقبلة بسبب المتغيرات العالمية.

وأشار إلى أن مصر خلال عامين ستحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز وتتحول إلى مرحلة القيمة المضافة في صناعة البتروكيماويات، مضيفا أن حقل ظهر سيدخل الإنتاج قبل نهاية العام.

وقال م.طارق الملا وزير البترول إن الوزارة تستهدف على الأقل استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2017.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجبس 2017 الذي يعقد في الفترة من 14- 16 فبراير الحالي، أن مستحقات الشركاء الأجانب التزام من الدولة، وأنها تصل إلى 3.5 مليارات دولار، مضيفا أن ثبات الرقم يدل على أن هيئة البترول تدفع الفواتير الشهرية للشركات سواء بالجنيه أو الدولار أو من خلال الإنتاج وهو ما يتم بالاتفاق مع الشركاء الأجانب.

وأوضح أن هناك العديد من الحقول في البحر المتوسط تعمل فيها الشركات بخلاف حقل ظهر وكلها مبشرة بالخير وستكون إيجابية وسنعلن عنها خلال النصف الثاني من 2017.

وأضاف: إننا نعمل على عدة محاور كي تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة، مشيرا إلى أن قانون الغاز الذي تتم مناقشته في البرلمان الذي سيكون عاملا محفز للقطاع الخاص للمشاركة معنا في العمل.

وأشار إلى أن سعر الصرف وسعر خام برنت يؤثران بشكل كبير على أسعار الوقود، وأن الاستهلاك في مصر عال جدا، وأن جزءا من خطة عمل المؤتمر سيتطرق إلى الدعم، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت، مضيفا أن كل ما يتم لصالح مصر وسيؤثر على حياة المواطن إيجابيا.