القاهرة ـ خديجة حمودة

توجه سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء امس الاول، للمشاركة في جلسة تشاورية لوزراء الخارجية العرب، تعقبها زيارة ثنائية إلى الإمارات.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن شكري سيشارك في جلسة تشاورية لوزراء الخارجية العرب في أبوظبي تتناول عددا من الملفات والقضايا المرتبطة بالتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وكيفية تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة تلك التحديات.

وأوضح أبو زيد أن المشاركة في مثل تلك الأطر التشاورية من شأنها أن تتيح الفرصة لحوار شفاف ومعمق حول القضايا الراهنة التي تشغل اهتمامات الحكومات والشعوب العربية، وتعيد ترتيب الأولويات العربية من خلال تحديد نقاط التماس والتلاقي بين المواقف العربية في المرحلة الراهنة التي تموج فيها المنطقة العربية بتحديات جسام وفرص لإعادة ترتيب البيت العربي بما يعزز أمن واستقرار ورخاء المنطقة.

وأضاف المتحدث أن شكري سيبدأ عقب انتهاء الجلسة زيارة ثنائية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يجري خلالها لقاءات مع المسؤولين هناك، ومحادثات سياسية مع نظيره الشيخ

عبدالله بن زايد تتناول سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، وتبادل الرؤى والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.