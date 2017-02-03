عقد وزير النقل الدكتور جلال سعيد امس ثلاثة اجتماعات موسعة مع الشركات العاملة في تطوير وتحسين محطات السكك الحديدية، وهي شركات الإنتاج الحربي والشركة الوطنية المملوكة للشركة القابضة للطرق والكباري.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لـ 86 محطة يتم تطويرها وتحسينها بإجمالي تكلفة 471 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من تطوير وتسليم 38 محطة.

وأوضح أن المحطات التي تم الانتهاء منها هي محطات مصر وقليوب البلد وشلقان وسمادون وسلامون والقماش ومحلة دمنة وميت ضافر ومحطة المنزلة والمطرية وشها والخششنة وبنها وسندوب وجماجمون والخزان وسنهور المدينة وسنهور البحيرة والفتح والهوارية وميت غمر وميت القرشي والشيخ زايد وههيا والغابة واولاد سيف والعصلوجي والفيوم والحواتكة وبني قرة وشطب والاقصر وقفط وارمنت والسباعية وسلوا وكلابشة والرغامة وأسوان.

وأشار الوزير إلى أن هناك 8 محطات تم الانتهاء منها وجار تسليمها، وهي محطات ميت خلف والحمام والزقازيق والاسماعيلية وتفهنا الاشراف وديروط وقوس واسنا.

وأضاف أن هناك 13 محطة سيتم الانتهاء منها خلال شهر فبراير الجاري وهي محطات طنطا وميت سلسيل وقلين والعلمين والرحمانية وانشاص ودنديط وقنا ودراو وكوم امبو وقمة فائد ونفيشة وادفو، مشيرا إلى أن هناك 7 محطات يجري العمل بها وتنتهي خلال شهر مارس المقبل وهي محطات طحانوب والضبعة وسيدي عبدالرحمن وسرابيوم وبرديس وفرشوط ومحاجر ابو زعبل.

وأشار الوزير إلى أن هناك 6 محطات سيتم الانتهاء منها في ابريل القادم و14 محطة سيتم الانتهاء منها في مايو القادم.

كما اجتمع وزير النقل بمسؤولي الشركة الوطنية للوقوف على الموقف التنفيذي لـ 12 محطة تقوم الشركة بأعمال التطوير الشامل لها لصالح هيئة السكك الحديدية حيث سيتم الانتهاء من 8 محطات في نهاية يوليو القادم وهي محطات بورسعيد وموسي والراجدية وواقد وسبك الضحاك وفوة ونشرت وسجين الكوم، كما سيتم الانتهاء من محطات مصر بالإسكندرية ودمنهور والمحلة الكبرى والعصافرة في النصف الثاني من هذا العام.