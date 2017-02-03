القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

فاجأ نائب مجلس النواب برديس عمران الجميع في اجتماع للجنة الزراعة بتوجيه اتهام علني لليبيا باستنزاف الخزان الجوفي المشترك مع مصر، واتهم الحكومة بالتفريط في الخزان الجوفي بعدما أصدرت قرارا بمنع تراخيص حفر آبار بالوادي الجديد. وسارعت وزارة الري الى نفض الاتهام عن الاستنزاف ومسؤوليته.

وقال ممثلها امام اللجنة رئيس قطاع المياه الجوفية بوزاة الري د.سامح صقر: ان الوزارة عادت في قرارها الخاص بوقف تراخيص حفر الآبار الا انه أكد ان المياه التي يتم سحبها حاليا هي مياه سطحية، وان هناك انتظارا لقرار محافظ الوادي الجديد، وسيتم إجراء قرعة بين جميع المواطنين المتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار بمحافظة الوادي الجديد لاختيار 50 طلبا ممن تنطبق عليهم الشروط.