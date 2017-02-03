القاهرة - خديجة حمودة

أدانت مصر، ما وصفته بـ«الاعتداء الآثم» على فرقاطة سعودية، غرب ميناء الحديدة، واعتبرته «تهديدا لأمن الملاحة في البحر الأحمر».

وقالت الخارجية المصرية في بيان إنها «تتابع باهتمام وقلق بالغ تداعيات حادث الاعتداء الآثم على الفرقاطة التابعة للقوات البحرية السعودية غرب ميناء الحديدة، لما يمثله ذلك الاعتداء من تهديد لجهود إيصال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الى اليمن، وتهديد لأمن الملاحة في البحر الأحمر».

وأكد البيان على إدانة مصر الشديدة لهذا الاعتداء الذي يمثل «استمرارا لسياسة زعزعة الاستقرار في المنطقة». واعربت الخارجية عن تعازي مصر لحكومة وشعب السعودية ولأسر شهيدي هذا الحادث، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.