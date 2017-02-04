الرئيس يفاجئ طلبة الكلية الحربية فجر أمس ويشاركهم تدريباتهم

القاهرة - خديجة حمودة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على مواصلة جهودها لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددا على أن التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من شأنه أن يوفر واقعا جديدا يحقق مصلحة كل دول المنطقة ويساهم في إعادة الاستقرار إليها.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي أمس الأول لوفد من معهد الشرق الأوسط الأميركي في واشنطن برئاسة ويندي تشامبرلين مديرة المعهد وعضوية عدد من السفراء الاميركيين السابقين من بينهم «فرانك ويزنر» السفير الأميركي الأسبق بالقاهرة، ود.بول سالم نائب مديرة المعهد، وذلك بحضور فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالوفد الأميركي، مؤكدا على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على المضي قدما نحو تعزيزها خلال الفترة القادمة، وزيادة التنسيق مع الإدارة الأميركية الجديدة في مختلف المجالات.

وشدد السيسى خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تخفيف الأعباء على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما وجه بأهمية الاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين فضلا ترشيد النفقات إلى أدنى حد ممكن.

وقد ناقش الاجتماع القرارات الأخيرة للحكومة بتحريك أسعار بعض السلع التموينية، حيث تمت مراجعة كافة هذه القرارات واستعراض ما تتحمله الدولة من تكلفة لتوفير الدعم للمواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى قرار رئيس الوزراء الخاص بتشديد الإجراءات الكفيلة بمنع سرقة الكهرباء والمياه في المنشآت والمباني المقامة بطريقة غير قانونية في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التابعة للمحليات أو المقامة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث شدد الرئيس على ضرورة إنفاذ القانون ومحاسبة المخالفين بدون أي محاباة، خاصة وأن مثل هذه التعديات تأتي على حساب المواطنين الشرفاء الذين يتحملون أعباء ضخمة في توقيت يعاني فيه الاقتصاد المصري من صعوبات لتوفير التمويل اللازم لدعم الطاقة والسلع الأساسية.

الى ذلك، فاجأ السيسي، فجر امس طلبة الكلية الحربية بزيارة مفاجئة بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي حيث تفقد مراحل الإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكلية، للاطمئنان على برامج التدريب والكفاءة للطلبة، كما شارك الطلبة في جولة بالدراجات في شوارع القاهرة، وشهد قيام عدد منهم بقفزة الثقة من موقع مرتفع إلى المسبح، الى جانب تناول طعام الإفطار معهم.

وتحدث السيسي مع طلبة الكلية الحربية، حيث أشاد بالقدرات البدنية والمهارية العالية التي أظهرها الطلبة والتي تدل على مستوى متميز من التدريب، مشيرا إلى أن هذه القدرات تعد إحدى أهم الركائز في بناء ضباط وقادة المستقبل داخل القوات المسلحة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم تحت أي ظروف.